欣陸投控旗下欣達環工公司今就「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」與高雄市政府簽約。本案完成後預定每日可產出3萬噸再生水，減輕大高雄地區用水壓力及周遭水庫供水負荷，進而提升南台灣地區水資源調度之彈性。欣達環工已成立橋頭水務公司為本案特許公司，執行本案未來的施工跟營運。

本案為北高雄區域首座再生水廠BTO計畫，預計於2025年年底完工，除將擴建既有之污水處理廠，提升每日處理量由2萬噸至5萬噸外，也將興建每日產水量達3萬噸之再生水廠及取輸配水系統。

此外，內政部、高雄市政府、台積公司三方已於今年5月簽訂「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」合作備忘錄，預計2026年起每日供應3萬噸再生水予台積電楠梓園區廠。此計畫的完成除將成為高雄市未來產業轉型及發展的堅實後盾外，也可減少產業與民生爭水之狀況。

欣達環工目前已有2座再生水廠正在營運中，鳳山及臨海兩座水資中心每日合計可產出7.8萬噸的再生水供高雄地區的工業使用。污水處理部分則有3座污水處理廠正在營運，包含淡水水資中心、鳳山水資中心及臨海水資中心，加上代操作的「台南安平污水廠」，合計每日可處理污水量約38萬噸。