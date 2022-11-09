汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）一甩低潮，受惠外銷價格調漲及台幣匯率因素，進而帶動整體營收及營業利益均呈正向成長，同時內部強化製程管理，導入TPS生產模式，順利擺脫疫情衝擊及營收大幅提升，並大幅改善產品毛利率，今日公布前3季獲利能力已超越去年全年獲利，經營績效顯已回溫。

和大第3季合併營收為20億1884萬元，創歷史單季新高紀錄，年增14.83％。今年第一季每股EPS為0.10元，第二季每股EPS 0.67元，第二季公司獲利能力較第一季成長逾563％，自結第三季每股EPS 1.17元，第三季公司獲利能力較第二季成長逾75％，累積前三季公司每股EPS 1.93元，經營績效大幅提升。

和大董事長沈國榮看好未來車市發展，與感恩同仁疫情期間的努力與克服總總外在難關，已重啟年度調薪計畫，今年全體同仁平均調幅可達4％，並追溯自第4季生效，以感謝同仁這些年與公司共同奮鬥，共享企業成長的果實。

為提前布局世代換車潮及電動車崛起，和大今年即積極佈署建置新世代AI廠房，嘉義五廠新建工程已於第三季啟動興建案，嘉義五廠佔地14193坪，規劃為金屬科技廠及精密AI廠使用，總投資金額達35億元，第一期工程金屬科技廠將在2023年第三季設備安裝，第四季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸，間接挹注未來營運成長動能。

目前和大嘉義廠區已為集團最大生產基地，現有一廠、二廠、三廠在加上興建中的五廠，總生產規模將超過年產60億以上產能，再加上原有大里廠及中科廠，和大擘劃的全產能將可突破百億目標，厚植未來營運成長動能。