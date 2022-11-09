俄烏戰爭未歇，晶呈科(4768)伴隨特殊氣體供貨品項增加及市占率提升，前三季營收年成長45.75％，超越去年全年表現，前八月自結EPS3.53元，提前超車去年全年2.15元；加計9月營運，前三季淨利1.58億元，EPS 4.47元，年增159％，並較去年全年成長107％。

此外，晶呈科因受疫情與晶片短缺因素，造成設備採購進度落後，累積到111年第三季止投入金額執行進度為62.32％。考量因應未來營運發展所需以及資金有效運用，董事會通過110年度現金增資之資金計劃變更，擬將購置機器設備之部分金額13,038仟元調整為充實營運資金。

晶呈科產品為半導體製程特殊氣體製造、特殊氣體應用加工服務（晶圓重生），及複合金屬材料基板製造（銅磁晶片及關聯產品）；其中，半導體製程特殊氣體製造約占營收九成，台灣半導體晶圓廠營收比約七成，外銷客戶為日韓晶圓大廠。

晶呈科表示，俄烏戰爭持續，使占全球氖氣逾七成的烏克蘭斷供。因掌握中國、南韓氖氣供應，且成本漲幅多能轉嫁客戶，加上特殊氣體需求持續強勁，下半年營收可望蓄勢更上層樓，Laser gas／氖混氣市占率朝雙位數前進。

法人推估，晶呈科全年營收挑戰成長約三成。竹南一廠增建產線去瓶頸，亦規劃竹南二廠興建，預計明年中完工。