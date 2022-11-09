烏克蘭政府日前再次宣布決定將包括「馬達西奇」等公司在內的一系列企業國有化，作為馬達西奇公司中國投資方的北京天驕航空產業投資有限公司表示絕不放棄以法律武器保護自身權利。

馬達西奇是前蘇聯最重要航太廠商之一，蘇聯解體後歸烏克蘭所有，烏克蘭全球頂尖貨機、直升機發動機製造商之一，烏克蘭最大的航空發動機製造廠，據悉中方一直希望取得相關發動機先進技術。

北京天驕航空產業投資有限公司微信公眾號9日發布了烏克蘭馬達西奇公司的中國投資者代表王靖「關於烏克蘭政府再次對馬達西奇公司實施強制國有化的聲明」。

聲明稱，2022年11月7日，烏克蘭媒體報道，烏克蘭武裝部隊最高統帥部於日前做出決定，將包括烏克蘭馬達西奇股份公司（JSC 「Motor Sich」）在內的5家企業進行強制國有化，並移交烏克蘭國防部管理。烏克蘭國家證券與股票市場管理委員會隨後在其官網證實了已完成將股票強制交易給烏克蘭國家的相關事實。

聲明表示，「在此，我們代表烏克蘭馬達西奇公司的中國投資者，再次鄭重聲明：2014年以來，中國投資者通過正常商業途徑，合法投資並持有了馬達西奇公司多數股權，享有法定權利、受法律嚴格保護，是該公司的重大利益攸關方。」

聲明指出，2017~2019年期間，中國投資者與烏克蘭政府經過長期嚴肅談判，正式簽署了一系列合作協議（在航空發動機領域），充分表明烏克蘭政府完全認可中國投資者們對烏克蘭馬達西奇公司的所有權及其合法性。

聲明認為，2020年以來，烏克蘭政府不斷製造事端，汙蔑、打擊、迫害中國投資者，甚至毫無理由實施特別經濟制裁，意圖通過非法手段將馬達西奇公司國有化，無恥掠奪中國在海外的資產。中國投資者們的合法權益被嚴重侵害，並造成了重大經濟損失。

聲明說，為維護自身合法權利，根據《中華人民共和國政府和烏克蘭政府關於促進和相互保護投資的協定》，中國投資者們於2021年在海牙國際仲裁法院發起了國際投資仲裁，索賠金額超過45億美元；對此烏克蘭政府亦確認應訴。2021年11月，中方向仲裁庭正式提交了全部訴訟材料。2022年2月底，應烏克蘭國家申請，海牙仲裁法院同意因特殊原因暫緩仲裁程序，待時局穩定即重啟。

聲明強調，「我們始終堅決反對烏克蘭政府濫用國家力量、偷換國家安全概念，混淆是非、打壓企業正常商業活動的惡劣行徑；堅決反對烏克蘭政府將正常商貿行為政治化，強行將馬達西奇公司國有化，無理掠奪中國投資者合法權利與權益的無恥行為。」

聲明結論，「我們將繼續採取多種方式與各方保持積極溝通，絕不放棄以法律武器保護自身權利的鬥爭，同時將採取一切合法方式，持續的、堅決的、毫無保留的保護我們自身的全部正當權利。」

據悉，烏克蘭馬達西奇公司在2014年俄烏關係惡化後，失去了俄羅斯這一最大客戶，瀕臨破產邊緣。

「天驕航空動力」早前文章顯示，2015年4月，烏政府發布第83號決議，將馬達西奇公司排除在烏克蘭「具有戰略意義的公司」清單之外。包括北京天驕在內的中國投資者早在2016年就與博古斯拉耶夫等前馬達西奇公司股東達成一致，提供了1億美元貸款，收購烏前股東持有的馬達西奇公司股權。2019年9月之後，烏方拖延拒絕接受和繼續履行協定，導致該協定失效。

為避免馬達西奇經營狀況的進一步惡化，持股比例超過80％的馬達西奇公司股東計畫於2021年1月31日召開股東大會。但會前數日，烏克蘭總統批准了對中資企業及相關人員的制裁決定，使其無法進入烏克蘭境內。《華爾街日報》2021年3月16日報導，烏克蘭當局決定，會將馬達西奇重新國有化，拒絕中國企業收購該公司。