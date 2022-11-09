台北市立動物園大貓熊「團團」疑似腦部病變，起初食慾和活動力每況愈下，目前精神狀況已有所好轉。醫師表示，團團的腦瘤若診斷確認，應考慮先用電腦斷層做立體定位，後以電腦刀(CyberKnife)做無創、精準的治療，確實是可行的。

中華腫瘤醫學發展協會理事長、美國德州大學生物醫學科學研究院輻射生物學博士陳光耀表示，得知團團腦部磁振造影發現腦瘤影像，似乎不適合外科手術治療，其實54年前瑞典神經外科醫師Leksell教授發明了伽馬刀放射外科治療機以後，以鈷60伽瑪射線照射顱內良性腫瘤、惡性腫瘤、動靜脈畸形和三叉神經痛，只要用約200條伽瑪射線聚焦照射病灶1次，即能達到治療的效果。

陳光耀指出，半個世紀以來，以伽瑪射線當刀用的放射外科治療技術，已普遍為先進國家醫學中心採用，台灣於1993年3月首先在台北榮民總醫院癌病中心安裝和臨床使用，不必全身麻醉，經1次伽瑪射線照射即能消融腫瘤，代替在全身麻醉下鋸開顱骨，切開包埋腫瘤的正常腦組織以割除腫瘤。

放射外科伽瑪刀的進階版是21年前成功大學附設醫院進用的「電腦刀」，以600萬伏特電壓產生X光線當刀用，按腫瘤的大小和病理特性，通常照射1到5次即可消融全身各部位的腫瘤，而且5公分以下原發性腦瘤、肺癌、肝癌已獲全民健保給付，7年前耕莘醫院和高雄長庚醫院首先進用第6代電腦刀，後來台中榮總和台大醫院也相繼進用。

據瞭解，至上個月耕莘醫院電腦刀治療過的腫瘤病人已有2260餘例，包括顱內腫瘤806例，動靜脈畸形和三叉神經痛50例。

陳光耀表示，團團的腦瘤如果診斷確認，應該考慮先用電腦斷層做立體定位，然後用電腦刀做無創、精準的治療，療程很可能只要5天，不過避免X光照射約半小時治療過程中團團身體會移動，要在全身麻醉下身體用魔鬼氈固定在治療床，每次治療時把頭部依靠臉罩固定在治療床上，即可順利執行放射外科的治療。