睽違四年的世界盃足球賽即將展開，高雄英迪格打造「高雄第一嗨」的世足饗宴，位於酒店頂樓的高空露天酒吧Pier No.1，自11月29日起推出為期12天的「高空足球趴趴趴」，顛覆傳統以派對形式觀賞賽事，就算是一日世足迷在現場也能享受超High氛圍，活動自晚間10點起，「派對第一趴」享受專業DJ帶來一小時不斷電的熱音表演炒熱氣氛，12天的足球盛典共有9組DJ輪番上陣，R＆B、House、Trance、Disco、EDM等多元音樂曲風，把慶典氛圍炒熱到最高點。

高雄英迪格將在露天的巨幅投影牆播放即時精彩賽況，和全球足球迷一同為新一代冠軍歡呼慶賀，「派對第二趴」則是在活動現場無限量供應柏克金啤酒，並有柏克金女郎熱舞同樂，「派對第三趴」為參與派對的民眾預備了驚喜抽獎活動，預測冠軍隊伍即有機會獲得高雄英迪格「豪華房帶獨立浴缸平日住宿券」乙張，價值17352元。

此外還有足球賽事期間限定的異國派對美食： 墨西哥Baby Taco、美國熱狗堡、墨西哥脆餅莎莎、巴塞隆納乳酪球、德國香腸起司烤薄餅、阿根廷酥炸魷魚以及法國鹹派，正式觀賽前在味蕾中先行開賽!派對採門票入場，單人站票每張1000元，雙人座位票2500元附限定餐點乙份，另有6人及8人沙發座位，數量有限。

高雄英迪格表示，除Pier No.1看得到足球賽事外，位於酒店一樓Craft咖啡廳也將於11月21日至28日延長營業時間，每日晚間6點及9點於大型投螢幕上即時轉播32強精彩賽事。高雄英迪格酒店也推出「2022高空足球讚住計畫」，專案入住豪華房帶獨立浴缸的房型一晚，可免費至Pier No.1高空露天酒吧觀賞球賽轉播，並贈送海尼根啤酒500ml、美式脆薯、美國熱狗堡及墨西哥Baby Taco等派對美食，另享有翌日Wok on the Park餐廳半自助早餐(依入住人數贈送)，快和朋友一起來體驗足球狂熱。

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