西濱慶安水道水岸遊憩公園，包含活動廣場、親子海洋遊樂場、兒童自行車練習場、越野單車PUMP TRACK場地 、寵物公園及停車場等。（吳敏菁攝）

西濱慶安水道水岸遊憩公園，包含活動廣場、親子海洋遊樂場、兒童自行車練習場、越野單車PUMP TRACK場地 、寵物公園及停車場等。（吳敏菁攝）

彰化縣政府投入4655萬元，打造西濱慶安水道水岸遊憩公園，9日舉辦開工祈福典禮。（吳敏菁攝）

彰化縣政府投入4655萬元，打造西濱慶安水道水岸遊憩公園，9日舉辦開工祈福典禮。（吳敏菁攝）

彰化縣生態教育中心打造白色海豚屋意象，成為網紅景點，縣府進一步將水岸美景擴大，再投入4655萬元建設西濱慶安水道水岸遊憩公園，9日祈福開工，以海洋元素設計，包含活動廣場、親子海洋遊樂場等設施，未來還將與塭仔港景觀跨橋串聯。

彰化縣長王惠美表示，彰化濱海非常有特色，台中大肚至彰化和美跨河橋樑又已經開始動工了，未來將可形成很棒的旅遊動線，打造西濱慶安水道水岸遊憩公園，包含活動廣場、親子海洋遊樂場、兒童自行車練習場、越野單車PUMP TRACK場地、寵物公園及停車場等，讓遊客除了拜訪白色海豚屋，還能擁有更開闊的休閒遊憩空間。

王惠美也指出，這座遊憩公園還將與即將在年底完工的烏溪自行車廊道串聯，一直延伸至線西，投入總經費7853萬打造的塭仔港景觀跨橋計畫也正在進行規劃設計，未來從伸港西濱沿海一直延伸到芳苑海空步道，帶動整體海線觀光。

經濟部工業局彰濱工業區服務中心主任王志明表示，彰濱工業區廠商進駐從600多家大幅成長到1000多家，創造更多的就業機會，打造西濱遊憩場域，能提供就業人員的休閒活動，對於招商、提升生活品質和帶動觀光等，都是互相加乘。

彰縣府城市暨觀光發展處長王瑩琦表示，彰化縣海岸61公里，西北角緊鄰大肚溪口，有台灣招潮蟹的故鄉、螻蛄蝦保育區等，蘊藏豐富的生態，又有豐富的漁村人文傳統，利用水岸環境加以整理、串聯，打造更多觀光資源，讓更多人看到彰化的特色。