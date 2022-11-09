Brian Cashman says that they would like to sign Aaron Judge as soon as possible, but Judge is a free agent and earned the right to be a free agent. pic.twitter.com/WXNiYZmGfk — Yankees Videos (@snyyankees) November 8, 2022

洋基「前總管」凱許曼（Brian Cashman）出席本周在拉斯維加斯的大聯盟總管會議，他拒絕評論「法官」賈吉（Aaron Judge）是否和球隊開始談判，同時表示季外有很多事要解決（包括凱許曼自己的合約），但是「簽回賈吉」被列為最優先項目。

凱許曼說：「在最好的情況下，如果能揮一下魔法杖，我們會以最快速度讓賈吉簽約開心留隊。他現在贏得自由球員的權利，他會決定自己的舞步。」球迷看了怒批凱許曼，賈吉之所以成為自由球員其實是洋基管理層的錯，現在才來指望用魔法？賈吉可能會被國聯的巨人搶走。

事實上凱許曼亦是身不由己，老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）尚未公布明年球季的預算，只說他還是願意花大錢，但沒說多少錢，凱許曼也沒有安排賈吉的經紀人奧多（Page Odle）在總管會議見面。

除此之外，洋基希望簽回一壘手雷佐（Anthony Rizzo），他放棄1600萬美元球員選項投入自由市場。雖然例行賽打擊率僅0.224，不過雷佐32轟追平生涯紀錄，洋基的一壘目前空缺，勢必要透過交易或自由市場填補。先發投手泰隆（Jameson Taillon）、外野手貝寧坦迪（Andrew Benintendi）也都成為自由球員，凱許曼強調他自身的合約問題不會影響到其他球員的談判進度。