針對網傳徐國勇與警大校長同桌喝酒照，媒體人韋安於臉書表示，「這照片沒問題！」一張場所正常，同桌也並沒有江洋大盜和「匪類」的照片，就想「黑」倒他，也太離譜。純粹是搶位內鬥，和無限上綱罷了！

韋安說，徐國勇和誰同桌吃飯有什麼關係？而且是6年前的事。這位滷肉飯之子，底層窮苦出身，從小就有俠義，好交友的個性。家貧先讀師範當特教老師，再苦讀成為律師。打官司不看身份，只要對眼就拔刀相向。幫本省、外省掛兄弟打官司，也是軍警、公教弱勢組族群的「御用」律師。收費合理，認真賣力，官司贏多輸少。而且很多年不漲價，有錢的商業大老闆客戶，要多給還不好意思收。

韋安認為，交朋友、講義氣有什麼錯？徐國勇在政務官任上，有沒有做事？有沒有怠惰？有沒有失職？才是重點。

如果一張照片就來「論是非」，台灣可能沒有一個政治人物會是「清白的」（黑道、前科在側的比比皆是）。而徐國勇這張可能是，最沒問題的，他哪管得了同桌吃飯的朋友的朋友是誰？