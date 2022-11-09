法國頂級精品路易威登（Louis Vuitton）於高雄漢神巨蛋開設全新專門店，並請來藝人高爾宣、婁峻碩、郭雪芙等藝人出席活動，高爾宣近期因忙專輯製作體重狂掉，被問是不是刻意減肥？他大笑真的是忙工作沒時間吃飯，體重狂掉連褲子都要重新買一輪；婁峻碩則在採訪時提到對高雄漢神獨賣的Flacon d’Exception香水印象深刻，知道香水價格逼近50萬時直接倒抽一口氣，但又說如果自己賺多一點一定會買給女友焦凡凡，當媒體誇他是個愛女友好男人時，他害羞說：「這個…我不好自己說啦。」郭雪芙則以一套充滿科技未來感的早春女裝現身，她提到服裝設計充滿自信與力量，也是昭示女性獨立自主風格，她說自己特別欣賞店中藝術風格的擺設，跳脫了傳統精品店模式，逛店很像逛藝廊，十足賞心悅目。

LV高雄漢神專賣店店景設計結合了巴黎方登廣場路易威登之家與東京銀座的並木通專門店。店內販售全系列男女裝、配件、珠寶腕錶等品項，值得注意的是店內獨賣Twist Mini鱷魚皮鏈帶包與全球限量200瓶的Flacon d’Exception香水系列是最受矚目的商品，其中香水瓶身由設計師Marc Newson操刀設計，容量也是世面罕見的一公升容量，視覺感相當強烈。

而店內空間亦擺滿藝術作品，如台灣在地藝術家楊智富、印度藝術家Amit Kalla畫作外，也有南韓藝術家Clever Claire的漸層色彩椅凳；VIP室還有來自英國漢普郡Russell Frampton的金色太陽輪盤作品、澳洲藝術家Estelle Asmodelle的畫作也相當有可看性。

Keepall Bandoulière 25 $79,000(LV提供)

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