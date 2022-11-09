由劇場導演王珩和聽障藝術家林靖嵐、金曲入圍聲音設計卓士堯，以及九位聽障表演者共同創作而成的作品《我們在安靜中跳舞》，近期登場，作品透過手語和舞蹈，談論社會共融。
林靖嵐表示，「手語被納入國家語言發展法，小朋友在學校就能學習手語，從語言來認識多元，是很好的開始。《我們在安靜中跳舞》則提供另一個切入點，從文化、藝術的角度，讓大家知道社會中有很多不同文化，而每種文化的主體，都可以很尊嚴地和別人分享。」
《我們在安靜中跳舞》改編自遠古神話，講述人類因為狂妄想要通天，被天神逞罰，從此被分化為不同語言，再也無法理解彼此的意思。
王珩長年推動「素人劇場美學」，其表現方式是由非專業背景的演員，從自身真實的經驗出發，並發展成演出內容。在歐美行之有年，在台灣仍屬小眾。
王珩表示，這次的創作過程中，表演者們使用自然手語、文字手語、口語族、讀唇語溝通，這段一起溝通的過程，也成為演出的核心題材。
參與演出的聽障表演者分享，過去曾有被聽人霸凌的經驗，所以一開始很難想像劇組中有聽人、聾人，大家要怎麼合作。但兩年的相處下來，大家不但沒有衝突，還可以互相教彼此不懂的部分，例如聽人教聾人肢體即興、聾人教聽人自己的文化。
劇組中的聽人成員表示慚愧，過去看到「身障」相關的舞台劇創作，覺得購票以支持的成分居多，藝術質量倒不會想太多。但這場演出，正正因為聽障獨特的感受能力，和他們看待生命的角度，使作品大大加分，因此對於未來能夠如何和聽障朋友一起開拓藝術道路，有更多想像。演出將於11月18至20日在樹林藝文中心首演。
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