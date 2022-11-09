共同社報導，日本認為俄羅斯與中國大陸的「高超音速武器」是實質存在的威脅，因此正計劃改造現有的03型地對空飛彈，使其具備攔截高超音速滑翔武器的能力。

報導稱，日本在今年的國防戰略計畫中，就提到「綜合防空飛彈防禦提升」，屬於「國家安全戰略」的一部分。而具體的作為之一，就是03型防空飛彈的改進。

據日本自衛隊一名高官稱，高超音速滑翔武器以超過5倍音速飛行，而且飛行軌跡會漂移，目前日本的防禦系統很難攔截。

目前日本的高空層防禦靠的是海上自衛隊的幾艘「神盾」驅逐艦(金剛級、愛宕級、鳥海級)，這些8千噸的防空艦配，備了相陣列雷達與射高極高的標準3型防空飛彈，射高超過500公里，具有打擊外層大氣目標的能力。然而要是沒有及早攔截，彈道飛彈脫離彈頭後，這些高超音速滑翔彈頭持續進入大氣層，就會成為極為困難的攔截目標，尚不知愛國者3型是否能夠攔截。

03型防空飛彈的相陣列雷達，已具備巡弋飛彈搜索能力，現在增加高超音速彈體的搜索。(圖/JGSDF)

更低的空域就是03型防空飛彈的守備範圍，03型防空飛彈是由三菱電機、三菱重工和東芝共同開發，設計目標是取代服役40年的MIM-23鷹式飛彈(HAWK)，因此負責的防衛範圍同樣為50公里，屬中層空域的防空系統。

報導稱，是的升級套件正在開發中，日本政府希望能在2026 財年更新飛彈發射軟體，並從同年的4月開始量產，於2029具備作戰能力。