六都市長選戰進入白熱化階段，11月26日將決定勝負，入口網站「Yahoo奇摩」7日起針對「選戰倒數20天，六都你看好誰當選？」進行網路民調，截至今天（9日）晚上6點，六都領先者：台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁。其中台中市，盧秀燕以59.2%遙遙領先蔡其昌的13.2%，以及新北市，侯友宜以63.1%大幅領先林佳龍的14.3%。

「Yahoo奇摩」7日起針對「選戰倒數20天，六都你看好誰當選？」進行網路民調，截至9日晚間6點，已有3.61萬名網友投票，台北市長領先這為蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁。

該民調詢問「你看好誰能當選台北市長？」蔣萬安以41.4%領先，黃珊珊13.0%居次，陳時中11.0%排第三，其他依序為 張家豪4.6%、王文娟2.3%、 鄭匡宇1.3% 、黃聖峰0.8% 、童文薰0.7%、蘇煥智0.5% 、唐新民0.4% 施奉先0.3%、謝立康0.3% ；23.4%表示不知道／沒意見

另外，該民調也問到「你看好誰能當選新北市長？」侯友宜以63.1%遙遙領先林佳龍的14.3% ；22.6%則表示不知道／沒意見。

至於「你看好誰能當選桃園市長？」張善政以42.3%大幅領先，鄭運鵬16.4%居次，鄭寶清6.5%排第三，賴香伶2.9% 第四；31.9%表示不知道／沒意見。

接著問到「你看好誰能當選台中市長？」'盧秀燕以59.2%大幅領先蔡其昌的13.2%、陳美妃的2.6%；25.0% 表示不知道／沒意見。

該民調也詢問「你看好誰能當選台南市長？」黃偉哲33.5%排第一，謝龍介29.6%居次、吳炳輝4.0%、吳炳輝4.0%、許忠信1.3% 、林義豐1.2%；30.4% 表示不知道／沒意見。

最後該民調問到「你看好誰能當選高雄市長？」陳其邁以39.9%領先，柯志恩28.0% 居次，其他依序為鄭宇翔1.9%、曾尹儷1.6%；28.6%表示不知道／沒意見。