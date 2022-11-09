證交所表示，今（9）日接獲新應材（4749）函知撤回股票上市案，新應材於今（111）年8月31日申請股票上市，該公司表示，基於近期資本市場環境、公司長期業務經營策略及上市作業時程考量，已自行撤回股票上市申請案。