證交所接獲新應材函知撤回其上市申請案 19:232022/11/09 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，今（9）日接獲新應材（4749）函知撤回股票上市案，新應材於今（111）年8月31日申請股票上市，該公司表示，基於近期資本市場環境、公司長期業務經營策略及上市作業時程考量，已自行撤回股票上市申請案。 彩晶違反重訊 證交所處以3萬元違約金 證交所再對京元電子開罰20萬元 16天內重罰40萬元 王品違反重訊規定 證交所處3萬元違約金 #新應材 #撤回 #證交所 #接獲 #函知 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 除金控外 Q3財報公告申報期限至11/14 18:492022/11/04 財經 幫被國民黨開鍘候選人站台 馬英九致歉 撤回相關談話 04:102022/11/07 政治要聞 證券高階主管業務宣導會 將表揚四券商 17:032022/11/09 財經 專家傳真－證交所將強化監理 上市公司宜預做準備 04:102022/11/01 專題周報 人妻控小三求償 偷腥夫竟配合對方變造身分證、對話作假證 12:462022/11/02 社會 證交所宅在家學習網 11月份介紹牛熊證 13:402022/11/04 財經 龍德造船上市案 證交所今審議 04:102022/11/02 證券．權證 限制學生帶記者入校 柯：只要經過申請或告知 媒體可以進入 14:032022/11/06 政治 證交所半導體產業講座 今登場 04:102022/10/31 產業特刊 泓德能源申請創新板 證交所續挺「創新＋永續」公司籌資 18:162022/10/31 財經 台版柬埔寨案桃市議員接獲陳情 批警錯失黃金救援時間 17:392022/11/07 社會 陸國產C919客機在珠海航展接獲300架訂單 17:362022/11/08 兩岸 即日起符合條件 上市公司子公司可豁免上市輔導 19:452022/11/01 財經 高雄市橋頭區30日晚間停電 影響521戶民眾 09:552022/10/31 生活 證交所11/2審議龍德造船股票上市案 19:542022/10/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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