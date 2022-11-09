互盛（2433）9日召開董事會通過第三季財務報告，其中合併營收7.94億元，年減17％，稅後淨利2.73億元，年增4％，每股稅後純益（EPS）1.89元。雖面臨總體經濟景氣不佳影響，互盛仍不斷精實管理內涵，單季稅後淨利創下近二年半新高紀錄。

累計今年前三季，互盛合併營收24.17億元，年減17％；稅後淨利4.56億元，年增2％，EPS為3.16元。

互盛台灣事業主要為代理理光（RICOH）事務機器的銷售，提供顧客全方位硬體加軟體解決方案。儘管受到本土疫情影響，互盛仍積極掌握零接觸商機，提供遠距辦公商品與服務，包含智能視訊會議、雲端平台、資訊安全及辦公防疫商品等，以深耕現有顧客的需求及擴大新顧客市場。

為了因應數位轉型的市場趨勢，互盛持續推動數位營運平台變革，導入數位行銷系統，精確掌握顧客需求，提供物超所值的商品與服務。互盛亦積極響應淨零碳排，推動低碳轉型，除了提供綠色辦公解決方案與服務外，亦結合物聯網、雲端、遠端服務平台，提供顧客即時的精緻服務。顧客可透過「智能客服中心」、「行動客服App」，即時享有線上智能服務，降低接觸風險，同時可減少服務往返的碳排放量，達到智能減碳之效。

互盛大陸事業主要為事務機器業務，互盛將持續強化商品與服務內涵，累積運轉台數，挹注合併營收與獲利。

展望第四季，將迎來辦公市場的旺季，互盛將積極掌握數位轉型與低碳轉型的市場商機，確保今年的獲利維持穩定成長。