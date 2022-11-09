四年一度的世界盃足球賽即將展開，高雄中央公園英迪格酒店搭上世足熱，酒店頂樓的高空露天酒吧Pier No.1將自11月29日起推出為期12天的「高空足球趴趴趴」，讓賓客以派對形式觀賞賽事，讓即便是「一日世足迷」在現場也能享受觀賽的熱鬧氣氛。

「高空足球趴趴趴」派對採門票限量入場制，活動自晚間10點起，現場將安排專業DJ帶來1小時不斷電的熱音表演炒熱氣氛，12天的足球盛典共有9組DJ輪番上陣，R&B、House、Trance、Disco、EDM等多元音樂曲風，把慶典氛圍炒熱到最高點!露天的巨幅投影牆播放即時精彩賽況，和全球足球迷一同為新一代冠軍歡呼慶賀，更將供應柏克金啤酒暢飲，並有柏克金女郎熱舞同樂。

現場也為參與派對的民眾預備了驚喜抽獎活動，預測冠軍隊伍即有機會獲得價值1萬7352元的高雄英迪格「豪華房帶獨立浴缸平日住宿券」1張；單人站票每張1000元，雙人座位票2500元附限定餐點1份，另有6人及8人沙發座位。

此外，也推出足球賽事期間限定的異國派對美食，像是墨西哥Baby Taco、美國熱狗堡、墨西哥脆餅莎莎、巴塞隆納乳酪球、德國香腸起司烤薄餅、阿根廷酥炸魷魚以及法國鹹派等，正式觀賽前在味蕾中感受各國好滋味。

酒店1樓Craft咖啡廳也共襄盛舉，將於11月21日至28日延長營業時間，每日晚間6點及9點於大型投螢幕上即時轉播32強賽事。酒店還推出「2022高空足球讚住計畫」，讓房客入住豪華房帶獨立浴缸的房型1晚，可免費至Pier No.1高空露天酒吧觀賞球賽轉播，並贈送海尼根啤酒500ml、美式脆薯、美國熱狗堡及墨西哥Baby Taco等派對美食，還能享用翌日Wok on the Park餐廳半自助早餐，每房每晚5588元起。