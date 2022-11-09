新北市長侯友宜在蘆北重劃區推動銀河灣計畫，預計投入300億元開發，民進黨新北市長候選人林佳龍則痛批銀河灣計畫無完整配套，土地開發模式就是炒地皮，將上千工廠拆除會使很多人失去就業跟工作機會，會重現跟五股垃圾山、新泰塭仔圳一樣的問題；國民黨新北市議員候選人吳訓孝反酸，拿蘆洲銀河灣計畫來對比五股垃圾山和新莊塭仔圳，就可以知道林佳龍對新北依然是很不熟悉。

吳訓孝指出，五股垃圾山和新莊塭仔圳是現在進行式，蘆洲銀河灣計畫現在的進度是中央卡案，遙遙無期，2年前就由市政府將計畫書遞交給中央內政部都審，至今仍然沒有任何進一步消息。

吳訓孝強調，五股垃圾山和新莊塭仔圳多為違法工廠，市府花了許多的時間溝通輔導將這些工廠協助取得產業用地並且登記，這些事情在過去2年新北市政府早就已經都著手進行，建議林佳龍辦公室先了解一下地方狀況和市府政策進度後再對外說明，否則只會讓人家看笑話。