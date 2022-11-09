桃園市龜山警分局接獲某科大老師轉知陳姓學生今年8月求職後音訊全無，警方獲報調查，發現學生遭人蛇集團以假求職真拘禁方式控制行動。詐騙集團得知警方偵辦，還將被害人丟包在新竹。警方破獲傅姓男子為主嫌的9人風飛沙集團，發現他們還打算將人送到柬埔寨，好險及時制止。

警方表示，接獲某科技大學老師轉知其陳姓學生，於今年8月間透過友人介紹求職後即失去音訊、行方不明。龜山警方立即聯繫陳姓學生母親，陳母表示其子失蹤後有向新竹竹東分局報案，經調查發現陳姓學生遭人蛇集團以假求職真拘禁方式控制行動，該犯罪集團得知警方介入偵辦後，將學生丟包至新竹地區。

警方調查後，發現傅姓主嫌為首風飛沙幫成員的人蛇集團控制求才民眾，前後在新北市及高雄市等地區共遭拘禁15日，並準備將受害者等送往柬埔寨從事詐騙犯罪，龜山分局與新北市政府警察局及新竹縣警察局等相關分局組成專案小組積極偵辦，並報請抬北地方檢察署檢察官指揮，朝組織犯罪、人口販運方向擴大追查偵辦。

專案小組發現，人蛇集團犯罪成員，在新北市、高雄市地區四處更換藏匿地點，甚至於10月底至澎湖地區避風頭規避警方查緝，專案小組鎖定傅嫌等人之藏匿處所及堂口據點後，見時機成熟配合警政署第5波打詐掃黑專案行動，於11月8日兵分八路，持拘票及搜索票執行掃蕩，順利檢肅首惡傅嫌等9人到案，當場查獲該人蛇集團凌虐被害人之熱熔膠條3支、折疊刀2把犯罪工具及銀行存摺4本、金融卡3張、ASUS筆記型電腦1台、iphone行動電話14支等贓證物，全案偵辦後以組織犯罪及人口販運移請北檢偵辦。