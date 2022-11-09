民進黨立委范雲、賴品妤明天將於立法院舉行「張家農地成豪華莊園 雲林青埔宮千坪景觀庭園大違建」記者會。雲林縣長張麗善競選辦公室反酸范雲何時對雲林如此關心，真的這麼關心就請親自來雲林體察民情，不要在台北拿別人給的二手資料誣陷，民進黨雲林縣長候選人劉建國已經誣指過該住處為農地，事後慘遭打臉，范雲應該記取前車之鑑。

張辦指出，范雲的媽媽是四湖人、賴品妤的父親是古坑人，基本上也算是雲林的鄉親與雲林的子弟。范從小就住在淡水，家裡開著製作麵條的小作坊，一路從北一女、台大，一直到美國耶魯大學獲取博士學位，回國後先後在中研院與台大服務，多年來都在台北發展。

張辦質疑，范雲一直以關心兩性議題為主，此時突然關心起雲林地方事務，讓人是既驚喜又意外，但任何人關心雲林的發展都非常歡迎，「各界對雲林縣的指教，我們也都虛心接受。」

張辦反酸，范雲對雲林指指點點之時，外界也關注3＋11事件仍未給出明確的答案，也從未向台灣社會大眾道歉。范雲對於性別議題的雙標態度，早已享譽於網路世界與整個台灣社會。種種事件顯示范雲是典型的雙標人。表面上高舉著道德與女權的大旗，但實際上早就是台灣社會公認的雙標仔。面對綠營相關人士所涉及的道德、桃色與法律事件，總是悶不吭聲或輕描淡寫；但對他人卻充分發揮嚴以待人、寬以律己的精神。

張辦批評，作為著名的「雙標雲」，范雲是否有任何資格對雲林評論，實在令人懷疑。范雲若真的關心雲林，非常希望她能夠親自下來雲林一趟，瞭解地方的真實樣貌。范雲是社會學博士，勢必非常清楚田野調查的重要性，「與其在台北拿著別人提供的二手資料開記者會對雲林指指點點，還不如親自下來一趟，走入田野，體察雲林現況，感受現今多數雲林鄉親討厭民進黨、擋疫苗、挺高端的情緒。

張辦強調，沒有調查，就沒有發言權。先前劉建國連地籍資料都未查核，惡意誣賴張麗善住處為農地，結果慘遭打臉，甚至遭致外界懷疑其碩士學位的真實性。張辦奉勸范雲能夠記取前車之鑑，同時能謹守社會學家該有的研究規範與倫理。