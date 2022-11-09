大陸央視新聞用戶端9日報導，山西省應急管理廳網站消息，山西離柳焦煤集團有限公司朱家店煤礦、山西長治縣雄山常蔣煤業有限公司，兩家煤礦因發生死亡安全事故，被責令停產整頓。

今年11月5日，山西離柳焦煤集團有限公司朱家店煤礦發生一起死亡1人的安全事故。7日山西長治縣雄山常蔣煤業有限公司發生一起死亡1人安全事故。依據《山西省人民政府辦公廳關於印發進一步強化煤礦安全生產工作的規定的通知》，山西省應急管理廳、山西省地方煤礦安全監督管理局近日下發通知，對兩家煤礦作出處理決定。

責令山西離柳焦煤集團有限公司朱家店煤礦，從即日起停止生產，按規定整頓。由呂梁市應急管理局（地方煤礦安全監督管理局）負責落實，並派駐2名以上人員現場盯守，負責監督該礦整頓，整頓期間嚴禁從事井下採掘作業；撤銷山西離柳焦煤集團有限公司朱家店煤礦二級標準化等級。

責令山西長治縣雄山常蔣煤業有限公司，從即日起停止生產，按規定整頓。由長治市應急管理局（地方煤礦安全監督管理局）負責落實，並派駐2名以上人員現場盯守，負責監督該礦整頓，整頓期間嚴禁其從事井下採掘作業；撤銷山西長治縣雄山常蔣煤業有限公司二級標準化等級。

對於上述兩家煤礦，要加強停產整頓期間的安全管理。整頓結束後，按照有關規定組織複產驗收，驗收合格後方可恢復生產。