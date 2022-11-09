女星謝忻曾在英國留學，還當過中學的音樂老師，偶然參加《我猜我猜我猜猜猜》的音樂系美女單元獲得冠軍，被恩師黃義雄相中踏入演藝圈，因和歌手任家萱外型相似曾有小Selina的稱號，與胡瓜主持《綜藝大集合》榮獲第53屆金鐘獎綜藝節目主持人獎；近期她挑戰拍戲加入八點檔，沒想到無預警被宣布「下車」讓外界超訝異。

謝忻第一次拍八點檔就交給《市井豪門》，不過她表現似乎還待加強，許多網友都覺得她演技有待提升，她也自曝很短的台詞NG了很多次，謝忻今（9日）晚間發文：「我承認猝不及防。正要進入狀況，這段美好的時光就戛然而止。在此跟大家報告：郭老師暫時下台一鞠躬囉」，她感性表示正要領略拍戲的樂趣，就被劇組告知要休息一陣子，她坦誠如果要假裝什麼情緒都沒有會太矯情，認為這是人生必經過程，也是八點檔的生態。

面對充滿歡笑的劇組，她直言「還是得珍重道別。難忘的最後一場戲是我們郭家父女真情流露的抱在一起，剛好也是我跟劇組說再見的寫照」，謝忻感恩這三個月寶貴的歷練，最後她寫下「讓我可以很誠懇地說我喜歡拍戲，也想繼續走在演員這條路上。 未來或許還會有更多的演出機會，誰知道呢？ 無論如何，感謝民視給了我第一次，對於劇組的包容和耐心，也充滿感激。 我會加更努力，發展自己的無限可能。」

謝忻在留言區自嘲「來不及看我可以有奪（多）爛⋯⋯」，民視則表示，《市井豪門》進入轉大人之後，會有更多比重推展第二代角色關係跟故事，相對第一代部份演員戲份就會減少。