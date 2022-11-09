社會局新住民家庭服務中心致力協助新住民適應在台灣的生活，透過各項課程、培訓，讓新住民可以考取證照，也能在台灣發揮所長。來自越南的范秋水就因此考取餐飲證照，同時也在中心擔任通譯志工，幫助更多新住民融入台灣社會。

來自越南的范秋水本與母親在當地開設小吃店，後來因先生林輝炎在1998年與友人前往越南考察，恰巧到了范家開設的店家吃豬肉河粉，沒想到因此牽起千里姻緣，後來變嫁來台灣。

不過剛到台灣時的范秋水因為人生地不熟，整天只能待在家中，直到因為從家鄉的魚露吃完了，才出門尋找，也因此開啟了融入台灣生活的契機。她在2005年接觸社會局新住民家庭服務中心，後來在社工的鼓勵下，經由培訓課程考取了中餐烹飪丙級證照。

如今她不但運用自己在烹飪方面的才藝，在台灣越式酸菜料理在網路上販售，也在新住民家庭服務中心擔任通譯志工，幫助其他向她一樣的新住民更快速融入台灣的社會，適應在生活。

范秋水的越式酸菜料理除了可在網路訂購外，她也在新莊四維市場友人的豬肉攤寄賣販售。另外她也透過網路教人如何用酸菜熬煮排骨湯，甚至也可用來炒雞、鴨蛋，變成一道酸菜炒蛋。她說越式酸菜口感較脆甜，非常受到台灣人喜愛。