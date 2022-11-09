外生們感謝3獅子會與金門鄉親的愛，讓她們備感窩心，及時收到這件冬衣更是徹底暖了她們的心(于家麒攝)

金大也頒發感謝狀給3獅子會，感謝捐贈發熱衣給外籍新生，讓初來乍到的他們可以暖暖過冬(于家麒攝)

國立金門大學在新冠疫情的肆虐下，今(2022)年度依然逆勢招募到百位境外新生，且已連續四年大幅增長。為了讓初來乍到的外生可以暖暖過冬，金門國際獅子會、木蘭獅子會及金龍獅子會特別集資添購近百件發熱衣，今(9)日下午親送至金門大學，為這些境外新生送衣添暖，受到熱烈的歡迎。

來自東北瀋陽的陸生畢思琦、外交部「連結新南向菁英培育專班計畫」來自越南的交換生黃氏秋草都表示，獅子會與金門鄉親的愛讓她們備感窩心，及時收到這件冬衣更是徹底暖了她們的心。特別向獅友們致謝，也感謝金門各界的關愛。

這項冬衣的捐贈儀式昨日下午在金大綜合大樓門口舉行。國際獅子會金門分區主席洪慧玉，金門國際獅子會長林韻汝，金門國際木蘭獅子會長蔡佩純，金門國際金龍獅子會長李鍾靈，金門獅子會創會會長顏達仁，以及眾多獅兄獅姊們帶來三大箱的發熱衣，一一捐贈給今年入學的境外新生，以及初次來到金門的外交部專案交換學生。

金門國際金龍獅子會長李鍾靈表示，致贈冬衣只是略盡棉薄之力，希望讓從世界各地遠道而來的外籍生感受到金門人的溫暖，也希望用保暖衣來溫暖大家的心，他也強調如果同學們在金門遇到任何問題，歡迎透過國際處或校方聯繫獅子會，所有獅友們都將樂於提供協助。

據金大國際處指出，今年的境外生共有79名新生，包含僑生66名，外國學生6名，陸生4名，華語生3名。另外還有外交部「連結新南向菁英培育專班計畫」專班學員20人，以及來自日本姊妹校琉球大學的交換學生。總計正好100名外籍新生。

為了感謝3獅子會的慷慨捐輸，金大國際處特別安排正式接待，不同國籍學生也穿著該國傳統服飾出席，與到場代表捐贈冬衣的獅友們交流互動。一行人除了在綜合大樓門口合影，還將貴賓引導至企管系325會議室進行交流。

金大國際處長顏郁芳特別向捐贈發熱衣的獅友們致謝。也感謝金門各界連續四年響應寒冬送暖的冬衣募集活動。她表示，今年金大境外新生比去年增長約140％，共有79名境外生突破一切困難來到金門註冊就學，其中僑生有66名、外國學生6名、陸生4名，以及第一屆的華語生3名。按生源國區分，印尼籍學生人數最多，達53名；香港居次，有7名，馬來西亞6名，蒙古、泰國、(非洲)馬拉威各2名。總計在讀境外學生已經突破200，達到202人。