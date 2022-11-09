彰化縣文化局辦理「藝轉人生、繪見未來」彰脊繪畫班油畫作品聯展。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

脊髓損傷患者因為意，不在能行動自如，卻透過繪畫，找到生命光輝，彰化縣文化局辦理「藝轉人生、繪見未來」彰脊繪畫班油畫作品聯展，張永銘、蕭嘉生、黃益宏、成宣鏞、楊銀升、姚龍貴、陳瑞清等七位畫家，讓人看到精采動容的生命故事。

張永銘因車禍導致四肢癱瘓，憑著不放棄的信念堅持以口啣筆方式作畫，參與多次國際身心障礙者藝術巔峰創作聯展，更屢次榮獲總統接見。蕭嘉生因車禍腰部以下完全癱瘓，卻有著無比堅定的求知慾和好學的精神；黃益宏從高處摔下傷及頸椎且喪失說話的能力，與妻子互相扶持一起習畫；

成宣鏞受傷前在郵局上班，曾是喜歡運動的陽光人。從屋頂摔下受傷後須以輪椅代步，繪畫讓他找回生命的活力與熱情。楊銀升因車禍終生須使用輪椅代步，傷後沒有放棄自己，反而努力學習並順利完成高中及大學課業，更積極學習作畫，是一位充滿潛力具備想法的年輕藝術家。

姚龍貴因車禍終生須使用輪椅代步，一筆一畫繪出色彩豐富的畫作。陳瑞清傷後第一次接觸油畫時因手部功能欠佳，無法順利握著畫筆而萌生放棄念頭，但在協會人員與繪畫老師的鼓勵之下，繪出許多屬於自己的獨特作品。

彰化縣副縣長林田富、社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會陳錫令理事長、脊新家園興建主委楊淑卿、彰脊顧問團首席榮譽團長蕭文龍、彰脊顧問團第六屆團長謝銓育等邀請民眾一同看見生命的無限可能、看到「不凡」繪者表現出最強韌的一面，他過藝術學習、創作，從中產我肯定，讓身障者自我心靈成長，不再為「礙」困擾。

繪畫班開班至今21年，培養出多位出色的身障畫家。讓重度障礙、四肢癱瘓的身障朋友，透過繪畫創作彩繪人生的新色彩。這次展出每一幅作品，都是脊髓損傷的朋友歷盡艱辛取得的成就，蘊含了每一個繪者豐富的人生故事。