據大陸財政部網站今天（11月9日）消息，按照《國務院關稅稅則委員會關於給予最不發達國家98％稅目產品零關稅待遇的公告》（稅委會公告2021年第8號），根據中國政府與有關國家政府換文規定，自2022年12月1日起，對原產於阿富汗、貝南、布吉納法索、幾內亞比索、賴索托、馬拉威、聖多美及普林西比、坦尚尼亞、烏干達和贊比亞等10個最不發達國家的98％稅目的進口產品，適用稅率為零的特惠稅率。其中，98％稅目為稅委會公告2021年第8號文件附件中稅率為0的稅目，共計8786個。

界面新聞報導，2021年11月29日，大陸國家主席習近平主席在中非合作論壇第八屆部長級會議開幕式上宣佈，進一步擴大同中國建交的最不發達國家輸華零關稅待遇的產品範圍。2021年12月13日，大陸國務院關稅稅則委員會發佈稅委會公告2021年第8號，對原產於最不發達國家98％的稅目產品，適用稅率為零的特惠稅率，適用國家和實施時間根據換文進展另行公佈。

中國給予阿富汗等10國98％稅目產品零關稅待遇，有利於踐行互利共贏的開放戰略，推動建設開放型世界經濟，支持和幫助最不發達國家加快發展。後續中國將繼續根據換文進展，逐步給予所有與中國建交的最不發達國家98％稅目產品零關稅待遇。