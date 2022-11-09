三上悠亞從偶像團體出身，2015年轉型為成人片女優後，因外型不科學和精湛的演技，成為業界頂尖的暗黑女帝。近日，三上悠亞PO兩張早安圖造福粉絲，脫一半的內在美邊緣竟出現神秘陰影，讓網友看得鼻血直流。

三上悠亞擁有twitter、YouTube和IG等社群平台，依據頻道的屬性發布不同的內容，其中twitter多為大尺度，三上悠亞2日就傳了2張辣照，溫柔地鼓勵粉絲：「早安，今天也要加油哦！」不過畫面卻相當暴力，只見三上悠亞衣衫不整地躺在褐色的沙發，粉紅色的內在美脫到一半，露出雪白的上圍，並對著鏡頭猛放電，超級懂撩。

三上悠亞解開內在美，神秘部位若隱若現。（圖／推特@三上悠亞，經過馬賽克處理）

其中一張，三上悠亞的內在美邊緣，居然隱約冒出神秘陰影，由於位置非常接近重點部位，引發網友無限的遐想，紛紛留言：「一早看到精神都來了」、「有夠辣」、「漂亮小姐姐」、「好大」、「太喜歡了」。

29歲的三上悠亞自立門戶當老闆，更努力擴展事業版圖，經營的服飾副業曾創下10分鐘進帳1500萬日圓的紀錄；此外，她對時尚界頗有野心，今年7月接受權威時尚媒體《WWD JP》專訪，8月登上大阪巨蛋為「關西Collection」時裝秀走伸展台，多角化發展，不再局限於成人版圖。