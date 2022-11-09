在崑劇的「賜盒定情」中飾演唐明皇的溫宇航與楊貴妃的陳雨萱詮釋男女主角經由一盒信物定情的深情經過。（鄭任南攝）

在京劇的「爭寵醉酒」中飾演楊貴妃的孔玥慈因為唐明皇去見梅妃失約，而獨自喝醉酒演出貴妃醉酒。（鄭任南攝）

在京劇的「爭寵醉酒」中飾演楊貴妃的孔玥慈因為唐明皇去見梅妃失約，而獨自喝醉酒演出貴妃醉酒。（鄭任南攝）

在京劇的「爭寵醉酒」中飾演楊貴妃的孔玥慈因為唐明皇去見梅妃失約，而獨自喝醉酒演出貴妃醉酒。（鄭任南攝）

在崑劇的「獻髮密誓」中飾演唐明皇的溫宇航與楊貴妃的陳雨萱因楊貴妃請人送自己剪下的頭髮而召見楊貴妃，演出對天宣誓的深情對手戲。（鄭任南攝）

在崑劇的「獻髮密誓」中飾演唐明皇的溫宇航與楊貴妃的陳雨萱因楊貴妃請人送自己剪下的頭髮而召見楊貴妃，演出對天宣誓的深情對手戲。（鄭任南攝）

在崑劇的「獻髮密誓」中飾演唐明皇的溫宇航與楊貴妃的陳雨萱因楊貴妃請人送自己剪下的頭髮而召見楊貴妃，演出對天宣誓的深情對手戲。（鄭任南攝）

在崑劇的「小宴驚變」中飾演唐明皇的溫宇航用盡方法終於灌醉飾演楊貴妃的陳雨萱。（鄭任南攝）

在崑劇的「小宴驚變」中飾演唐明皇的溫宇航用盡方法終於灌醉飾演楊貴妃的陳雨萱。（鄭任南攝）

在崑劇的「小宴驚變」中飾演唐明皇的溫宇航在灌醉楊貴妃後，接到安祿山叛變的消息後臉色大變。（鄭任南攝）

台北新劇團推出的新編大戲「京崑戲說長生殿」於台北國家戲劇院首演，日前在演出場地進行彩排，搶先曝光劇中的5段戲碼，分別為崑劇的「賜盒定情」、京劇的「爭寵醉酒」、崑劇的「獻髮密誓」、「赦罪權哄」及「小宴驚變」。「京崑戲說長生殿」首演於2016年，由辜公亮文教基金會與江蘇省崑劇院聯手打造，翌年赴中國大陸巡迴演出，驚豔了對岸愛好戲曲的觀眾。

本次集結台灣京、崑名角，由李寶春、溫宇航領銜，飾演京、崑唐明皇；台北新劇團旦角演員孔玥慈、陳雨萱分別詮釋京與崑的楊貴妃，搭配其他優秀團員的協演再加上服裝與舞美的整體呈現，凝煉成一齣絕美雅緻的好戲。

其實一切的源頭只是「愛情」，男人和女人想單純好好地愛著對方，但偏偏男人是唐玄宗，女人是楊貴妃，帝王家的愛情無法平常簡單；在江山社稷之前，誓言終成綿綿長恨。唐明皇和楊貴妃的故事不斷以文學、戲劇形式改編詮釋，崑劇的《長生殿》已蔚為經典；京劇也有《貴妃醉酒》、《太真外傳》等。

李寶春採各本所長巧妙串織，進而修編新寫，發揮劇種優勢，將崑曲的典雅內斂與京劇富麗大氣鎔鑄於一台，嘗試以全新創作的音樂將京與崑無縫接軌。雖然整體音樂偏唐風，但還加入西洋古典樂團，融合戲曲文武場，也幫這部作品注入新靈魂。