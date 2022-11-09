台北新劇團推出的新編大戲「京崑戲說長生殿」於台北國家戲劇院首演，日前在演出場地進行彩排，搶先曝光劇中的5段戲碼，分別為崑劇的「賜盒定情」、京劇的「爭寵醉酒」、崑劇的「獻髮密誓」、「赦罪權哄」及「小宴驚變」。「京崑戲說長生殿」首演於2016年，由辜公亮文教基金會與江蘇省崑劇院聯手打造，翌年赴中國大陸巡迴演出，驚豔了對岸愛好戲曲的觀眾。
本次集結台灣京、崑名角，由李寶春、溫宇航領銜，飾演京、崑唐明皇；台北新劇團旦角演員孔玥慈、陳雨萱分別詮釋京與崑的楊貴妃，搭配其他優秀團員的協演再加上服裝與舞美的整體呈現，凝煉成一齣絕美雅緻的好戲。
其實一切的源頭只是「愛情」，男人和女人想單純好好地愛著對方，但偏偏男人是唐玄宗，女人是楊貴妃，帝王家的愛情無法平常簡單；在江山社稷之前，誓言終成綿綿長恨。唐明皇和楊貴妃的故事不斷以文學、戲劇形式改編詮釋，崑劇的《長生殿》已蔚為經典；京劇也有《貴妃醉酒》、《太真外傳》等。
李寶春採各本所長巧妙串織，進而修編新寫，發揮劇種優勢，將崑曲的典雅內斂與京劇富麗大氣鎔鑄於一台，嘗試以全新創作的音樂將京與崑無縫接軌。雖然整體音樂偏唐風，但還加入西洋古典樂團，融合戲曲文武場，也幫這部作品注入新靈魂。
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