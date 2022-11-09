桃園花彩節有別以往多區舉辦，今年12日至20日在大溪區月眉休閒農業區開展。將以「花宇奇航」的奇幻氛圍，在李騰芳古宅周邊開跑。包含花之宇宙、星球，主展區3.3公頃花田圖騰，還有農民精心打造的花田競賽圖騰，總面積7公頃。

今年花彩節展區搭配主題共設置13種裝置藝術，包含7米高的「桃園夢想號」太空梭，夜間還能欣賞光雕「花宇奇航秀」。

對於今年只在大溪舉辦花彩節，桃園市副祕書長邱俊銘表示，過往都是由各區公所提申請書，不過各公所意願不高。惟大溪區農民因為往年都大受好評，不少民眾都稱讚大溪的花彩節很棒，農民為此產生成就感，越辦越有興趣，甚至自掏腰包參加活動。

邱俊銘解釋，大溪區公所相當用心，例如空拍出的花彩美麗圖案，其實需要事先數個月泡水避免雜草叢生。圖案在電腦繪好後，需要按照不同圖形、顏色播種。若遇到風害、鳥害，導致生長狀況不平均，還要補灑。若已經有雛形，還需要再整理成形。邱俊銘說，全台灣很多地方都有類似花彩節，但多數僅有灑灑綠肥，放置裝置藝術，大溪公所內容則相當有質感。

邱俊銘提到，大溪月眉休閒農業發展協會利用遊客中心旁的溫室廊道，種植瓜果及攀藤花卉，並規畫廊道市集由在地小農展售在地農特產，結合周邊農場推出特色農事體驗。還以田間餐桌為主題規畫「花間饗宴」小旅行活動。活動期間至「大溪月眉休閒農業發展協會」或「大溪區公所」臉書拍照打卡按讚。