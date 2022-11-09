台灣即將要有國家青年交響樂團（NYSO），由國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾帶領，預計在2023年首登場，為拓展國際連結，屆時也將有日本及新加坡等地的青年音樂家一同加入演出。

NSO音樂總監準．馬寇爾表示，他感念受到多位知名指揮家傳授技藝，也曾參與過許多國際青年音樂營，這次創建出符合台灣特性的「國家青年交響樂團」，是為台灣學習音樂的青年打開邁入國際音樂的大門。

他表示，「作為國家交響樂團，不僅需要關注台灣，更要放眼國際，建立跨國網路。因此NSYO設立之長期目標為帶領樂團學員與國際間之青年交響樂團交流，讓樂團擔任台灣文化大使的角色。」也因此NSYO明年7月的首次活動，將有日本及新加坡等地的青年音樂家一同加入。

馬寇爾表示，台灣青年音樂家很有潛力，「而我也很開心能幫助他們發揮潛力，有更好的成就。NSO已有作曲、指揮的計畫，今天又增加了青年交響樂團。青年交響樂團有很重要的特質，就是熱情，樂團可以提供經驗幫助他們成長，進而提升整體音樂程度和內涵。」

馬寇爾觀察，在台灣各行各業都很珍惜年輕人才，這是很好的文化現象，「現在我們播下這些種子，十年後年輕音樂家在世界佔有重要地位，其意義遠超過做音樂本身。很感謝文化部、國表藝和各單位支持，讓這個有意義的計畫可以進行。」

NSYO短期目標，希望提供青年音樂家們能有與國際知名獨奏家及職業交響樂團團員演出之機會，並藉由前往各鄉鎮演出。2023年暑期起，於每年的寒暑假，樂團將招募約70位全台各地的音樂學子，以緊密二週的樂團排練、課程後於各縣市場館舉辦4到5場音樂會展現成果，2023年7月14日至25日由馬寇爾親自指揮，並由小提琴家卡洛琳．魏德曼（Carolin Widmann）擔任巡演獨奏家，排練場地將全程於苗北藝文中心進行並進行創團首演，另預計2024年1月22日至2月5日則由旅美指揮陳美安帶領。