全家（5903）9日公布10月營收79.6億元，較去年同期成長7.9％，也比9月增加4.5％。累積全家今年前十月營收751.6億元，年增率8.3％。維持穩健成長步調。

全家主管表示，10月營收成長，主要因為超商持續展店數，加上鮮食業績年增超過一成，並且有掌握到降溫與國慶萬聖等節日商機，帶動整體業績穩定走高。

10月全家鮮食各種品類業績皆全面向上。由於天氣轉涼，全家的私品茶與永豐餘生技合作，以多款養生熱飲及超商首見的現煮杏仁茶，搶攻溫降商機，成功帶動整體杯裝飲料達5％成長。

另延續網紅聯名策略，全家與知名網紅古娃娃聯手推出霜淇淋、甜點、烘焙點心、冰棒雪糕等，助攻相關品類成長超過兩成。

展望11月，全家主管表示天氣漸涼，民眾對於溫暖型商品需求增加，公司將陸續推出溫熱型現煮飲料、濃郁型鮮食、保暖日用織品等，搭配雙11促銷、和火鍋季等檔期活動，皆可望挹注公司營運動能，對後勢維持樂觀。

在此之前，全家上周剛公布第三季財報，由於夏天旺季夠力，全家第三季獲利衝出5.12億元的佳績，較第二季增加44.6％，更比去年同期大幅成長80.9％，「賺一季幾乎抵過今年上半年」，衝上近七季新高，換算單季每股純益2.29元。累積前三季獲利也提前轉為「正成長」，前三季每股純益達4.64元。