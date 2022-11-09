流通櫃台借還書及動線測試。(館方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃市圖全館動員。(館方提供／蔡依珍桃園傳真)

婦幼安全委員勘查。(館方提供／蔡依珍桃園傳真)

有最美圖書館之美譽的「桃園市立圖書新總館」即將開幕試營運，館方自10月中旬陸續安排五梯次勘察與測試，邀請專家代表共同檢視新總館內部環境及營運規劃安排，這次特別邀請婦幼安全專家靖娟基金會實地勘察3F親子閱覽區，獲得一致好評，委員們仍建議充實哺乳室設備、排除容易撞傷割傷及誤觸的插座等，館方將廣納各方意見，改善館內軟硬體設施，確保符合讀者需求。

桃園市立圖書館館長姚敦明表示，開館前壓力測試先後已邀請教育部健全直轄市圖書館營運體制計畫輔導團、圖書資訊及建築專家，以及桃園在地身心障礙團體等，本次則以服務設施硬軟體、婦幼安全為題，召集全市館員共250人總動員到館協助測試，進行流通櫃檯借還書作業及動線測試、消防逃生疏散演練等，並請館員以管理使用者角度檢視圖書館現況，提供改善意見修正。

針對本館3F親子閱覽區，也特別邀集婦幼安全專家靖娟基金會執行長林月琴、桃市府社會局婦女綜合企畫科科長王秀珍、教育局幼兒教育科科長余黛佳，以及本市楊梅幼兒園園長彭儀華等委員們實地勘察、地毯式檢視館內設備與空間規畫。委員們肯定館內引進自然光源的規畫設計，明亮寬廣的宜人環境，空間分布上更利用色彩區隔不同場域空間，兼具美感及實用性，打造視覺鮮明且活潑的室內環境。

委員以孩童的角度、高度，實際使用設施，分享可能發生的情形作為館內管理經驗及建議，以提供新手父母安全、友善溫馨的閱讀共讀環境，且為提供嬰幼兒友善、安全的活動使用空間，建議針對嬰兒（0-2歲）、幼兒（2-6歲）再進行分區。

考量人潮數量，建議充實哺乳室設備如尿布台、插座、添購有扶手的沙發等，以確保符合新手父母的需求，並全面清查親子區0-2歲（85cm-93cm）、2-6歲（93-115cm），排除容易撞傷、割傷及誤觸插座的狀況。委員更提供管理方案，例如可設計自助借還嬰兒車的借用規則，不僅方便館方管理，也方便使用者快速取用。

針對親子區多媒體的內容，委員田相韋、資深策展人許仲佑肯定介面操作靈敏優良，且富趣味，並提出後續可考量運用現有設備相互搭配，創造新的使用介面遊戲手法、並充實多媒體內容，以達到最大效益。

姚敦明表示，自10月份以來，感謝各界委員於壓力測試會議中，提供具專業及實用性專業意見，期盼以公開透明機制，檢驗圖書館需要改善的細節，總圖將持續精進改善，以成為友善平權設施的目標，提供不同群眾無礙有愛的環境。後續開幕試營運日期及相關活動規畫，將於桃園市立圖書館官網及臉書公告。