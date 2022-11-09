服務業被投訴的理由有百百種，不過這次真的讓人覺得好委屈。有網友分享一段影片，一名麥當勞女員工因為「收銀機關太大聲」遭到客訴，但她無奈反駁：「真的很難關」，還一邊吃薯條一邊流淚，這段將近1分鐘的影片在網路上瘋傳，讓不少人心疼，不過也有許多人笑說，「女員工的反應真的好可愛」。

「再怎麼難過…還是要吃地瓜薯條」有網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享抖音影片，一名麥當勞員工一邊吃薯條，一邊淚訴被客訴的原因。該名員工表示，某天她用力關收銀機發出劇烈聲響，沒想到卻遭顧客質疑態度不佳，因此打0800客訴電話。

「為什麼有被客訴的命運？」，飽受委屈的女店員在影片中哭得聲嘶力竭，直說「收銀機真的很難關」，無奈自己竟因此收到投訴，而一旁的同事們看到她崩潰的模樣，忍不住扶著門爆笑，女員工在影片最後也拿起衛生紙替自己擦拭眼淚。

麥當勞女員工遭到客訴，但原因卻讓她無法接受。（影片／爆廢公社公開版）

這段影片讓許多網友體悟到服務業的辛苦，紛紛留言安慰，「服務業辛苦了，要應付一群台灣鯛，真的累」、「秀秀～」、「服務業最不缺的就是奧客」、「台灣的服務業早晚會被這些奧客弄垮」；不過也有網友說，「雖然很可憐，但還是很好笑」、「很同情她，但…她的反應我不小心笑了」、「不要哭了，同事快笑死了」。