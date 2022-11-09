經濟部國際貿易局推動的全球性公益提案「愛無界 台灣精品（Sharing is Caring）」公益活動得主之一的菲律賓「行動數位教室」，在我國政府、台灣精品企業、菲律賓教育部及公益團體的共同協助下，經過近一年的努力，已成功落實得獎人的公益想法，協助當地弱勢族群持續受教，增進技能與改善生活。

「愛無界 台灣精品」公益活動以「社會關懷」及「環境保護」為主題廣徵全球提案，各提案必須將台灣精品運用在對當地環境及社會之解決方案之中。在層層評選後，從來自全球61國781件提案中選出最佳三案，並由經濟部國際貿易局提供執行經費，由執行單位依照提案內容在提案國落實公益善念，菲律賓行動數位教室也是最佳三案中最早落實的提案。

為了和菲國民眾分享此項公益活動落實成果，經濟部國際貿易局委託外貿協會今(9)日在菲律賓馬尼拉舉辦記者會。電視台NET25、DZRH NEWS、CNN Philippines等20餘家菲國媒體都參加了記者會。

國際貿易局江文若局長表示，台灣精品愛無界公益活動集結各界愛心，將菲國獲獎提案人的公益夢想轉化為實際行動，過程實為不易。貿易局特別感謝菲國教育部與地方政府代表對本案的投入，讓台灣精品成功為當地偏鄉弱勢族群貢獻心力，也希望藉此機會拋磚引玉，促成未來更多公益活動，共同為地球村盡一份心力。

此次愛無界菲國提案得獎人為了縮短菲律賓當地偏鄉學習落差，提案結合台灣精品企業包括聯合再生能源、華碩、宏碁、技嘉、大謙科技材料，以太陽能板與電腦相關配備，改裝車體打造為行動數位教室提供各項教育課程，並提供學員臺灣防疫口罩。

為了實現「行動數位教室」提案，台灣精品與菲律賓教育部合作，以官方認證的基礎教育與實務技能課程作為施行課綱，提供宿霧島及呂宋島計55個地區、近2,000名弱勢族群、失學青年及孩童相關訓練。

在「新南向」政策推動下，臺菲雙邊在經貿交流及文化、教育等合作以外，「愛無界

台灣精品」公益活動也開拓臺菲社會公益合作新領域、增進雙邊國家之情誼。