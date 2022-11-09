全聯行銷部協理劉鴻徵（左起）、全聯總經理蔡篤昌、全支付總經理游金榮、全聯營業部副總經理林子文、全支付研發部主管陳世樺，歡慶全支付達到200萬會員。（全聯提供）

全支付有零售業背景加持，上線後註冊會員人數屢創新高，目標年底達300萬會員。（全聯提供）

即起至12月29日，使用全支付超過2500家飲品享最高20%回饋，合作通路手搖飲品包含天仁茗茶、康青龍、珍煮丹等。（珍煮丹提供）

全聯旗下電子支付「全支付」上線2個月以來，會員數已破200萬，全聯總經理蔡篤昌表示，力拼年底衝到300萬會員、消費金額在電子支付占比達全台第1，及合作店家通路增至40萬家等目標。

全支付統計，因有全聯零售背景加持，上線後註冊人數創新高，大部分由全聯既有會員升級，觀察現有會員，男性占34%、女性占66%，而30至59歲族群則超過7成，消費實力也反應在實質交易金額上，全支付開通至今累計交易總金額達38億元、10月單月累計達24億元，僅次於街口支付。

為歡慶全支付200萬會員達標，全台飲品通路活動起跑，即起至12月29日，每周二、四消費滿50元，享最高20%回饋，合作通路包含天仁茗茶、康青龍、可不可熟成紅茶、南海茶道、水巷茶弄、春陽茶事、萬波、TEA TOP、珍煮丹、TrueWin初韻等；連鎖咖啡如85度C、Flash Coffee、cama cafe、路易莎咖啡、玉津咖啡等，全台超過2500家飲品店皆可使用全支付享優惠。

另全支付雙11推出「PX Pay購物」箱購限時優惠，即起至12月1日每周五六日，使用全支付結帳每滿1500元贈1111福利點、即起至11月13日再加碼結帳滿2000元再贈111全點（1全點＝1元）。