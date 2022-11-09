桃園防疫關懷包走入歷史，剩下約1.1萬箱，將無償捐給社福機構。（蔡依珍攝）

桃園防疫關懷包有「澎湃包」美名，一度引發外縣市民眾包車來領，因應輕症在家照顧常態化，於本月走入歷史，民政局統計，共發出近57萬箱、斥資近2億元，目前還剩下約1.1萬箱，將無償捐給60個社福機構，另保留約2成給安家實物銀行，照顧邊緣戶。

桃園防疫關懷包有「澎湃包」美名，內含泡麵、蘇打餅乾，以及保久乳、青茶、甜八寶、牛奶花生湯等，當初是為讓國外返台的居家檢疫者，不「偷跑」外出買東西，乖乖在家度過14天檢疫期所設計的「全方位健康關懷包」，甚至還有電商平台、影音娛樂平台優惠序號，從2020年2月28日至今，居檢者共發出18萬5956包。

確診防疫包則由衛生局發放，以快篩試劑和消毒錠為主體，因今年4月確診者大幅增加，衛生局發放不及，從5月13日起改由民政局透過13區公所「快易通」方式，讓確診者的友人代領，一度引發民代和里長「代領潮」。民政局指出，扣除4劑快篩試劑由衛生局提供外，每份防疫箱預算約330元，因應輕症在家照顧常態化，市長鄭文燦宣布發放到10月31日止，累積共發出56萬4824箱。

民政局統計，13區公所還剩下1萬1484箱防疫箱，全數交給社會局媒合配送。社會救助科指出，雖然都是乾貨，但仍有約半年的效期限制，除復興區留下當防災物資，其他12區將媒合到60個社福團體，僅留下約2成轉入安家實物銀行，照顧弱勢民眾，不諱言物資體積大，配送不易，會先請鄰近單位自行來領取，在最快時間、最適切安排。

民政局提醒，11月起仍針對確診者同住的親密接觸者，提供每人4劑快篩試劑，在確診者居隔期間內，可於周一至周五上午到各區公所領取。