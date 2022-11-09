華為全聯接大會2022「共建數智生態」主題論壇9日在廣東東莞市舉行。論壇上，東莞市松山湖高新區管委會主任歐陽南江、華為雲全球生態部總裁康寧以及優秀企業代表聯合發佈「松山湖開發者村」，並依託華為雲、鴻蒙等技術，「松山湖開發者村」將聯接企業，推動數位技術與東莞產業深度融合，打造成為一個聚天下英才的開發者基地。

目前東莞製造業產業鏈齊全、層次豐富、基數龐大，擁有工業企業超20萬家，規上工業企業超1.2萬家，對於數位化轉型有著龐大的市場需求和潛力。據介紹，「松山湖開發者村」將依託東莞製造業規模龐大、產業門類齊全、應用場景豐富、產業數位化需求旺盛特點，發揮華為技術與數位化轉型經驗優勢，共建全球開發者創新中心。

根據中新網報導，「松山湖開發者村」將通過打造技術共建、人才共培、產品共銷、商業共營的創新服務平台，提供「共培－共建－共銷－共營」的開發者全生命週期服務，促進企業競爭力提升，加速區域數位產業化發展與傳統產業數位化轉型。

此外，「松山湖開發者村」還將瞄準新一代資訊技術、消費電子、新能源和高端裝備新興產業及其他領域，在松山湖培育一批產業數位化的標杆企業，形成產業數位化服務型企業和人才聚落。