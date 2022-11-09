桃園市長鄭文燦今日上午主持市政會議，聽取研究發展考核委員會「桃園VLR 2.0 建構永續幸福城市」專題報告後表示，桃園是經濟力、工業力強勁的城市，持續朝向永續發展是施政的目標，也是接軌國際2030低碳轉型的重要工作，因此市府自108年起，以聯合國2030年永續發展議程的17項永續發展目標（Sustainable Development Goals SDGs）為施政標竿，於109年完成桃園市自願檢視報告（Voluntary Local Review VLR），在精進調整後，今年再出版桃園市VLR 2.0，涵蓋292項施政計畫、建立59項評估指標，以量化指標檢視施政進度，並規劃10大亮點專題訪談13位利害關係人，以質化論述呈現永續價值，積極落實SDGs永續發展目標。

鄭文燦說明，桃園市VLR 1.0歷經計畫盤點、專家學者審查、跨局處協調會議，並由他召開9次首長共識會議後彙編而成，109年出版後獲得「2021 TCSA台灣企業永續獎-地方政府永續報告獎」肯定。110年市府成立桃園市政府永續發展會，各局處以市政領域進行小組分工，並邀集相關領域的學者專家參與討論，今年彙編出版桃園市VLR 2.0，於2022亞太永續行動博覽會發表，並榮獲「2022 TCSA台灣企業永續獎-地方政府永續報告白金獎」。

鄭文燦指出，聯合國推動千禧年發展目標、SDGs永續發展、2050淨零排放等全球性計畫，針對SDGs永續發展，桃園未來的推動方向與願景包含：第一，請各機關以SDGs為標準，並按照本府永續發展會及自願檢視報告，定期檢視施政計畫及評估指標是否達標；第二，請研考會持續強化SDGs永續發展推動成果的教育與宣傳，深化公民社會對永續發展的支持；第三，SDGs是邁向2030低碳永續發展的國際共通語言，桃園要繼續累積經驗，並持續與國際城市及組織合作交流。

研考會主委吳君婷表示，有關桃園市VLR定期檢視政策的施行成效，市府永續發展會邀集專家學者，與各局處共同針對桃園市VLR 1.0的施政計畫與評估指標滾動式修正，今年彙編出版桃園市VLR2.0，施政計畫由288項增加至292項、評估指標共59項，並新增10大亮點專題，訪談包含防疫、淨零、海洋、公園、社宅、宜居、教育、文化、創生、消防等領域的13位利害關係人，強調所有市民、團體、組織都是桃園永續政策的重要夥伴，在永續的道路上攜手同行，實現「全社會的普遍參與性」。

桃園市VLR 2.0已正式出版，可上「桃園X聯合國永續發展目標」網站（https://reurl.cc/VR5GY5）下載桃園市自願檢視報告第2版（VLR 2.0）電子版。此外，桃園永續發展成果影片「永續桃園‧幸福未來的期許」（https://reurl.cc/qZOzDg），記錄自然無毒耕法韭菜青農、海廢回收青創業者、偏鄉原住民教師及印尼語通譯老師，在地方創生、海洋保護、偏鄉教育及多元文化等面向的努力，歡迎民眾點閱欣賞，進一步瞭解永續發展的重要性。