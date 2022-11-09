茵聲帶著萌寵「哎呦」到《萌寵明星粗乃玩》。（TVBS提供）

茵聲帶著萌寵「哎呦」（法鬥）光臨Sandy吳姍儒主持的TVBS《萌寵明星粗乃玩》，兩人一見面寵物經聊不停，Sandy透露：「老公因為我很喜歡寵物而被影響，成為家中最寵「呵喜」的人！」平時在家講話都是一般語氣，但跟超萌的「呵喜」講話時，立刻娃娃音上身，經常讓Sandy在一旁起雞皮疙瘩。

這段明星跟寵物間有趣的互動，療癒不少網友，網友及粉絲也給Sandy滿滿的正能量紛紛留言，「這節目有股正能量的感覺」、「很療癒的節目」，她也說能跟「呵喜」一起完成節目，是一件很幸福的事情。

《萌寵明星粗乃玩》是茵聲第一次帶著萌寵「哎呦」上節目，與Sandy一同走訪桃園忠烈祠暨神社文化園區，兩人在餐廳邊吃邊聊天過程中，sandy無意間發現茵聲竟有「口水病」的小潔癖，茵聲透露自己無法接觸到其他人的口水，就算是合作已久的「這群人」也不例外。

Sandy好奇問：「該不會談戀愛也是『安全之吻』吧！」茵聲點頭說：「之前是喔！不會有舌頭，只能嘴巴對嘴巴！但過了三十歲後發現不能這樣，就偶爾可以。」兩人因為節目帶著萌寵出遊，也更了解彼此。