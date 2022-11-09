SOGO復興館maje針織圖騰短洋裝，1萬1790元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館35周年店長嚴選—Apple iPhone 14Pro，售價3萬4900元起，贈SOGO商品券2000元，限量20台 。（SOGO提供）

SOGO復興館11月10日限定－Apple iPhone 14智慧型手機256G，售價3萬1400元起 ，贈SOGO商品券2000元，限量20台。（SOGO提供）

SOGO忠孝館RIMOWA Essential系列Cabin Azure霧藍色行李箱，售價2萬6800元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館11月10日限日限量ESTEE LAUDER特潤修護囤貨組－特潤超導全方位修護露50ml正貨＋15mlＸ3+7ml，價值8560元，優惠價3780元，限量500組。（SOGO提供）

SOGO忠孝館35周年店長嚴選－JOHNSON日本原裝Fujiiryoki RESEAT頂級按摩椅 ，原價28萬8000元，特價26萬8000元，限量10台，可再享品牌周年慶滿5000送700元活動。（SOGO提供）

SOGO復興館抗通膨Tefal法國特福Ultra氣炸鍋＋MasterSeal彩色PP保鮮盒3入，原價4560元組，特價2490元組，限量30組。（SOGO提供）

SOGO復興館首賣Jurlique隨身護手霜禮盒，玫瑰護手霜15mlＸ3＋薰衣草護手霜15mlＸ3，價值1800元，優惠價1100元，限量30組。（SOGO提供）

SOGO獨家敦化館獨家TOD’S TIMELESS肩揹包，售價8萬3100元。（SOGO提供）

消費者就等此波！遠東SOGO百貨台北館35周年慶壓軸登場，明（10日）起至11月21日為期12天，化妝品香氛、男女裝、寢飾、鍋具刷國泰世華CUBE卡合併最高回饋達14%，指定國際精品最高回饋更達16%以上，超殺回饋主打史上最優。註冊SOGO App，享有台北店周年慶6500元電子折價券，指定品牌單筆滿3000元即可現折300元，今年並與《櫻桃小丸子》強強聯手，推出超萌來店禮，還有買iPhone 14、14Pro現折2000元的超級優惠。

SOGO忠孝店店長賴必昌指出，SOGO周年慶集中在12天，爆發力強，廠商給的都是最新貨，組合最豐富、價格最優惠，加上「每日一物」專區，每天都有驚喜，打造一站式的「happy」購物嘉年華，且今年贈送的抵用券台北三館都能通用，活用性更大。

被封為「美妝天后宮」的忠孝館1樓，賴必昌表示，1樓化妝品近9成櫃位都是全台業績冠軍、坪效王，其中超過10家年度業績破億元，整層化妝品年度業績可達30億元，主因於擁有最早的新品、豐富的全台獨家組合、動線方便，加上限日限量回饋都是市場最優。台北館周年慶化妝品香氛單日單櫃滿6000元送800元，Beauty Club會員單筆滿3000元可抽Apple iPhone 14Pro，指定彩妝、香水香氛、男士保養單筆3000元折300元。

忠孝館推薦明（10日）首日限量SHISEIDO國際櫃乳霜王全台制霸組，價值1萬814元、優惠價4680元，4.3折限量800組，前200名再加贈SOGO禮券200元；復興館香氛殿堂今首日有全台獨家ESTEE LAUDER金三角明星經典組買2送12，價值1萬3578元，優惠價7425元，5.4折限量30組，再加贈SOGO商品券300元；敦化館主打頂級保養，當日單櫃憑快樂購卡消費滿2萬元以上加贈200元抵用券、滿5萬元加贈600元抵用券。

精品部分，首度祭出滿千送百國際精品電子抵用券三館流通使用，國際精品滿2萬元送2000元，指定精品最高回饋16%，國泰、遠東銀行也指定精品加碼，滿6萬元加贈1200元電子抵用券。另復興館CHANEL、HERMES、LV單日單櫃消費滿3萬元送1000元電子抵用券；敦化館國際精品滿2萬送2000元電子抵用券，三館刷國泰Cube卡搭配百貨促銷累計回饋高達14％。

3C、家電、鍋具、寢飾部分，為歡慶SOGO 35周年，限定商品下殺35%折扣，等於65折，適合下手高單價3C、大家電、按摩椅，如OGAWA大師椅享最高回饋54%，頂級消費滿額禮還有Dyson無線吸塵器、Sony PlayStation 5數位版、Apple iPad Air 10.9吋第五代等。忠孝店店長賴必昌也表示，今年電動床、單人床買氣佳， 還有宅家的運動家具也受歡迎，適合長輩居家健康律動。

此外，SOGO忠孝、復興館並針對Apple iPhone 14推出低於市價的超級優惠，忠孝館明（10日）Apple iPhone 14Pro，售價3萬4900元起，買就贈SOGO商品券2000元，限量20台；復興館明（10日）限定Apple iPhone 14 256G，售價3萬1400元起 ，買就贈SOGO商品券2000元，限量20台。