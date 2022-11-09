一位網友在論壇發文抱怨爸媽是「超級媽寶」，因為他目前還不想結婚，爸媽就不斷情緒勒索他，說他創業都是花他們的錢，原PO澄清那筆錢是阿公阿嬤留給他的，反控打從出生到現在，就沒看過爸媽有在工作，「都靠阿公阿嬤給他們錢的X啃老夫妻」。

一位男網友在論壇「Dcard」發文表示，自己31歲，因為還有很多想做的事，所以目前沒有結婚的打算，自從上個月堂弟結婚後，爸媽就開始對他情緒勒索，「說我創業的錢都是他們的錢，這句真的惹到我了！」。

原PO透露，自己是長孫，所以阿公阿嬤過世後留了500萬給他，爸爸也繼承了長輩在中部的土地，還有台北市的六間房子，「我當完兵創業就是拿這筆錢創業，創業8年，一年給爸媽45萬孝親費，8年也給了360萬。姑姑跟我借了180萬，爸媽也要我姑姑不用還，當初分家時姑姑沒分到錢，這樣就540萬了」，原PO認為當初阿公阿嬤給他的那一份他已經還了，「還倒貼40萬」。

原PO表示，自己從小到大沒唸過私立學校，大學靠學貸跟打工完成學業， 也從沒補過習，沒花爸媽多少錢，「我爸分三間房子，市值2億多，他跟我叔叔賣地，他又拿到6000多萬」，打從出娘胎到現在，他就沒看過爸媽有在工作，「都靠阿公阿嬤給他們錢的X啃老夫妻」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「阿公阿嬤超會賺」、「下次他們嘴你的時候，把之前的帳算給他們聽，叫他們閉嘴」、「父母自以為祖輩的錢都是他們，其實就真的只是運氣好」、「有錢人打架」、「選擇（生對家庭）比努力重要」。