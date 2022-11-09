立法院司法及法制委員會今協商「中華民國刑法修正草案」，討論性私密影像外流與數位性暴力相關修正法案。國民黨立委李貴敏直言，性私密影像外流與數位性暴力是社會安全網最重要一環，被害人更是弱勢中的弱勢，政府需提供最完善的保護措施與最溫暖的關懷，更不容官員以現行法令已有規範來搪塞。

李貴敏表示，政府機關及司法單位不知道網路無國界嗎？不知道私密影片一旦上傳網路，世界各地使用者都能下載嗎？不知道外國政府和外國人民不受行政單位下架影片的拘束嗎？如果知道，怎麼還會拿現行法令已有規範推託？又怎會如此漠視性影像散佈的傷害？

李貴敏指出，今協商中特別提出數點聲明，希望主管機關慎思，首先，被害人應該有多重的保護措施。尤其不應只限於主管機關的行政、民事保護令， 刑事保護令 也一樣重要及有必要。行政機關應該考量的是最大限度保護被害人，提供更多機制落實人權與被害人權益的保障，而非以有特定保護措施就足夠為藉口，更不能為了部會自己的方便，犧牲被害人權益。

李貴敏說，其次，官員不應以現行法已有恐嚇或威脅等一般規定，就認為沒有修法的必要。以散佈私密影像為例，私密影像持有者的目的未必是恐嚇。例如情侶分手後，也可能為了傷害對方、報復或好玩散佈對方的私密影像。當然更惡劣的就是，利用威脅「散佈私密影像」的方式，脅迫被害人而加重對被害人的傷害。

李貴敏強調，事實證明，私密影片被害人所承受的傷害不僅難以彌補，更因一而再再而三的散佈而重創！令人匪夷所思的是，《性侵害犯罪防治法》主管機關衞福部，今日居然表示還沒有看到法務部所稱修法內容而無法評論。

李貴敏痛批，綠色政權到底怎麼了？社會安全網不是蔡總統的政見嗎？ 她在2020年擔任立法院司法法制委員會召委時，不是一再提醒、召開公聽會及委員會要求相關部會正視並加速被害人保障嗎？究竟被害人要被傷害到什麼程度？社會要付出多大的代價？才能喚醒行政及司法單位的正視？