國民黨台北市長候選人蔣萬安昨喊當選後恢復YouBike前半小時免費騎乘，無黨籍台北市長候選人黃珊珊8日怒斥「草包」，她稍早又在臉書發文，共享單車的重點是「共享」而非「免費」，但拿納稅錢討好選民，債留子孫，這就是國民黨與蔣萬安的DNA。

黃珊珊指出，草包展開市政討論，就會自曝其短，蔣萬安反問YouBike回復前30分免費，為什麼郝龍斌就做的到，「當然做得到，因為國民黨的字典裡沒有財政紀律。」

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黃珊珊表示，郝龍斌任期結束時，台北市的債務高達1469億元，最後市長柯文哲降到只有898億元，成功還債570億，靠的就是節省支出，並提升預算執行率，而當年取消前30分免費還有一個考量，就是因為有人霸佔車輛，反而讓市民借不到車，公共建設不僅失去用途，大家也不會去愛惜公共財。

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黃珊珊提到，為了杜絕這種30分鐘內還車、再重複借車的問題，前30分5元的政策執行後，使用者付費大幅提高了自行車的「週轉率」，這就是解決問題，這就是蔣萬安不會的城市治理，「因為你唯一會的，就是撒錢。」

她痛斥，深蹲搭公車免費、YouBike也要免費，國民黨用「免費」來騙選民，以「撒幣」來空耗國家的本質，依舊沒有改變。狠嗆蔣萬安不僅完美繼承了百年大黨的迂腐，還對台北市政全然無知。

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黃珊珊表示，她要明白告訴大家，羊毛出在羊身上，今天政客隨意亂撒的補助，明天就從市民的稅金扣，不然就是舉債，再讓你的兒子、孫子來還。所以作為政治家，永遠要想著下一代，開源節流、把錢用在刀口上，才能讓國家運轉下去。

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「蔣萬安對這些毫無概念，作為藍營傀儡，他與身後的千歲集團，想讓台北市倒退回八年前的樣子。」黃珊珊指出，這樣不僅無法讓優良的市政延續，這條路上一次次成功的改革，都將被徹底推翻與消滅。