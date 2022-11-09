一叭抵萬句！有駕駛行經台中市南區學府路和仁義街路口時，發現前方有輛藍色轎車停等紅燈時，竟然將用過的衛生紙亂丟車外，此時駕駛按了一聲喇叭提醒，而坐在副駕的女子感到疑惑認為前方紅燈還亂按喇叭，駕駛才回覆表示「亂丟垃圾」，沒想到，2人對話一結束，前車駕駛竟打開車門默默將車外垃圾撿起，也讓後車女子狂笑直呼「好扯喔」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段28秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台中市南區學府路和仁義街路口，畫面中有輛水藍色小轎車在前方停等紅燈，沒想到前車駕駛竟然將用過的衛生紙往外丟，而後車提供行車紀錄器畫面的駕駛見狀按一聲喇叭提醒，坐在副駕的女子疑惑表示「前方紅燈」，後車駕駛則回應「亂丟垃圾」，2人對話剛結束，前車駕駛便默默打開車門，將原本亂丟的垃圾撿起回車內，這一舉動也讓後車副駕女子笑翻直呼「好扯！好扯！好扯喔」。

影片一出，網友紛紛留言表示「做錯事的人對於喇叭真的都很敏感，一叭抵萬句」、「哥這種愛護地球的行為不也難怪副駕有妹子」、「謝謝你地球超人」、「還有良心！可以」、「這個算有品的了」、「馬路中央亂丟垃圾，沒水準」。