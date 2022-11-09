九合一選舉倒數不到20天，縣市長候選人到最後競爭階段，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（9）日在臉書上詢問，「年輕人過得好嗎？在這座城市拚了命的生活，但你的『台北夢』實現了嗎？」蔣萬安列出5點強調，「未來如有機會進入市府，我們一起找回屬於大家的台北夢，讓首都重返光榮」。

蔣萬安今日在臉書上PO出一篇「年輕人過得好嗎？」的文章表示，「你是不是曾經滿懷著熱血北上打拚？在這座城市拚了命的生活，但你的『台北夢』實現了嗎？」蔣萬安坦言，台北，本該是年輕族群追逐人生夢想的都會，但這幾年不僅人口數跌破250萬，「脫北潮」還越來越嚴重，昔日的希望之城不復存在。蔣萬安強調，「要創造年輕人想要的台北，就得傾聽他們的聲音」，因此邀請了30位青年夥伴參與「青年市政願景討論會」，就交通議題、教育層面、青年就業、居住正義及社福長照等五面向，一起討論如何擘劃屬於他們的未來，攜手打造彼此夢想中的台北。

蔣萬安首先提到「交通 自行車等於無限」，年輕朋友告訴他，台北市的部分人行道過窄，常與自行車道衝突、自行車道鋪面不防滑，且完整的自行車道仍不足，無法跟上使用自行車的人口增長。上述總總，都影響著YouBike使用率，相信現行規劃還能再全面提升。再來是「教育 月經平權推廣實施」，在蔣萬安參加完小紅帽協會舉辦的「我們的『經』驗」特展後，青年夥伴也和他聊到月經平權相關議題。現行台北市針對國中生補助200元衛生棉補貼，蔣萬安希望擴大涵蓋國小和高中，在校園內提供衛生棉讓女孩們不會措手不及；面臨「初經」議題的女孩，保健室能提供一對一衛教，讓孩子有足夠的安全感面對自然的生理狀態。

蔣萬安點出第三是「就業 產學脫節」，每8個青年有1人失業，20到24歲達12.3%。其中最大的問題就是，產學脫節導致青年就業的迷茫；改革教育，規劃短期參訪、實作體驗，長期的企業見習媒合平台，例如姊妹市產學合作概念，都可以消弭學用落差問題。第四則是「居住 空屋的運用」，許多年輕人向他反映，在台北買不起，甚至租不起房子。蔣萬安也和他們分享「青銀換居」的概念，就是社會住宅能留一定戶數，給周邊居住老公寓且行動不便的長者入住，長者釋出原本的老舊公寓房舍，由政府出面透過包租代管的方式，以較優惠的價格出租給年輕人，創造雙贏。

最後第五點則是「長照 培訓課程」，六都中台北市率先進入超高齡社會，老年人口占比達20％以上，家裡開設長照機構的年輕朋友告訴蔣萬安，希望台北市能將長照通識納入高中職義務課程，一線鄰里長、里幹事則加入長照知識培訓計畫，並搭配資訊整合宣傳，讓長者能更樂齡生活。

最後蔣萬安說，「聽完年輕人在五大面向的政策建議，給了我滿滿的靈感跟啟發。台北是我從小生長的地方，我有責任讓有憧憬的年輕夥伴，在前往夢想的道路上更加順遂」，蔣萬安也感謝年輕朋友的腦力激盪，更承諾「未來如有機會進入市府，這些建議都是非常重要的參考依據，我們一起找回屬於大家的台北夢，讓首都重返光榮」。