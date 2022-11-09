針對今天下午民眾黨新竹市長候選人高虹安向醫院請假外出，拜會國民黨新竹縣長楊文科事件，民進黨新竹市長候選人沈慧虹今晚表示，很驚訝，但也酸說，這恐怕是提籃假燒金、政治利益交換吧！

沈慧虹說，看到這則新聞其實很驚訝，因為當時前市長林智堅提大新竹合併升格，就是國民黨縣長楊文科與民眾黨立委高虹安的反對下，才會胎死腹中。而今天高虹安密會楊文科，恐怕是提籃假燒金、政治利益交換吧。

沈慧虹也不忘關心高虹安的身體健康情形說，高虹安看起來身體有比較好轉，還是要請她多保重身體。