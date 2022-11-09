針對今天下午民眾黨新竹市長候選人高虹安向醫院請假外出，拜會國民黨新竹縣長楊文科事件，民進黨新竹市長候選人沈慧虹今晚表示，很驚訝，但也酸說，這恐怕是提籃假燒金、政治利益交換吧！
沈慧虹說，看到這則新聞其實很驚訝，因為當時前市長林智堅提大新竹合併升格，就是國民黨縣長楊文科與民眾黨立委高虹安的反對下，才會胎死腹中。而今天高虹安密會楊文科，恐怕是提籃假燒金、政治利益交換吧。
沈慧虹也不忘關心高虹安的身體健康情形說，高虹安看起來身體有比較好轉，還是要請她多保重身體。
針對今天下午民眾黨新竹市長候選人高虹安向醫院請假外出，拜會國民黨新竹縣長楊文科事件，民進黨新竹市長候選人沈慧虹今晚表示，很驚訝，但也酸說，這恐怕是提籃假燒金、政治利益交換吧！
沈慧虹說，看到這則新聞其實很驚訝，因為當時前市長林智堅提大新竹合併升格，就是國民黨縣長楊文科與民眾黨立委高虹安的反對下，才會胎死腹中。而今天高虹安密會楊文科，恐怕是提籃假燒金、政治利益交換吧。
沈慧虹也不忘關心高虹安的身體健康情形說，高虹安看起來身體有比較好轉，還是要請她多保重身體。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。