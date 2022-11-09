中信兄弟吳哲源。（中信兄弟提供）

系列賽取得3勝0敗「聽牌」優勢的中信兄弟距離二連霸、隊史第9冠只剩最後一步，今天面對總冠軍賽5戰5勝的樂天桃猿左投王溢正，僅用1.2局就把他打退場，5局打完兄弟暫時取得2比1領先。

王溢正過去在總冠軍賽勝率百分百，先發5場拿下5勝，勝場數和統一獅洋投海克曼並列第一，其中代表作就是2015年第5戰，當時桃猿對兄弟陷入1勝3敗困境時，他繳出僅失2分的完投勝，成為球隊逆轉奪冠的關鍵。

今年桃猿劣勢更勝2015年，頂著全年度戰績第一的頭銜來到總冠軍賽卻一勝難求，背水一戰推出王溢正先發，但他一登板就被岳政華敲二壘安打，江坤宇再補刀助隊先馳得點。

雖然2局上廖健富陽春炮助隊追平，但王溢正在下半局又連續被王威晨、福來喜、岳東華敲安再丟1分，結果王溢正僅投34球，1.2局被敲5支安打、失2分，以敗投候選人身分退場，確定無法再添破紀錄的第6勝。