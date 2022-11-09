北韓今天下午2點31分左右從平安南道肅川地區向日本海發射1枚短程彈道飛彈。外交部表示，自今年1月起，北韓已進行超過30次飛彈試射，並藉公布「核武力政策法」，刻意強調在特定條件下可率先動用核武，北韓恢復核試爆準備工作接近就緒，加上接連砲擊與派遣戰機從事武力威嚇，均使韓半島情勢更趨緊張。

外交部發言人歐江安指出，外交部對北韓無視聯合國安全理事會禁令，頻頻試射各式導彈及進行武力恫嚇，破壞區域和平穩定的行徑，表達高度關切與嚴正譴責。對於外交部本年度在北韓屢次試射飛彈後即時發表譴責，韓國駐台代表部已表示高度感謝。

她說，台灣與韓國同屬印太社群重要成員，同樣遭受獨裁政權擴張的武力威脅。中國於今年8月藉口美國聯邦眾議院裴洛西議長訪台，在台灣周邊海空域進行大規模實彈軍演，意圖否定台海屬於國際水道的現狀，進而將台海內海化，威脅國際海空航行自由。包括美國、日本、韓國、東協及多個理念相近國家均已針對中國的軍事威脅行動，重申台海和平穩定對區域安全繁榮的重要性。

歐江安強調，台灣將持續密切關注北韓各種挑釁行為，以及對區域情勢可能產生的衝擊。我國政府肯定美國、日本、韓國等區域國家對促進韓半島和平、繁榮及無核化的相關努力，樂願與理念相近國家合作，遏止威權主義的擴張侵略，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的自由開放與穩定繁榮。