高雄銀行捐助設立的「高雄銀行社會福利慈善基金會」為協助充實高雄血庫安全存量，以應急需，再度攜手高雄捐血中心，本次活動得到高雄市政府財政局的加持，號召愛心人士於11月12日上午10時至下午5時30分，在高雄捷運紅線之「漢神巨蛋1樓廣場」舉辦捐血活動。

為回饋民眾於做好防疫之餘，熱情參與捐血，凡符合捐血資格並完成捐血250cc者，除贈送漢神巨蛋禮券200元外，還加碼贈送白米一包及多樣精美禮品。

高雄銀行對社會公益不遺餘力，長期實踐企業社會責任，多年來透過「高雄銀行社會福利慈善基金會」持續辦理公益及捐血活動，落實「取之社會，用之社會」的企業使命。由於新冠肺炎影響，民眾出外捐血意願降低，致高雄血液庫存量拉警報，此時高銀慈善基金會舉辦捐血活動，希望大家能挽袖熱捐鮮血，捐血一袋，救人一命，來幫助有需要的民眾，讓社會更善美。

高雄市政府財政局為響應高銀慈善基金會此次捐血活動，提升民眾捐血意願，並宣導拒私菸酒健康觀念，特別於現場設立菸酒宣導攤位，只要參與捐血民眾現場回答問題，即可獲得財政局精心準備的小禮品。

高銀慈善基金會設立以來，深獲社會各界熱心捐助，包括隆大、友友、居興、城揚、鼎宇、尊邑、瑞鋒營造等建設公司及嘉鴻集團、永揚消防等皆長期捐助善款，而今年以來，高銀慈善基金會也陸續與高雄市政府社會局、高雄市社福慈善總會、高雄市慈善團體聯合總會、家扶基金會、華山基金會等舉辦多項公益活動。

未來，高銀慈善基金會也將持續秉持「取之社會，用之社會」的企業使命持續推動公益，善盡企業社會責任，高雄銀行也會持續配合高雄市政府施政，積極規劃便民利商的金融商品與服務，嘉惠高雄市民及在地企業，發揮在地金融社會功能，善盡金融好鄰居的責任。