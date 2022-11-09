開發金控9日公布10月自結稅後盈餘為新台幣2.29億，累計前10月稅後盈餘205.51億，每股盈餘1.23元。開發金控指出，整體金融市場不確定性高，未來將強化金融本業及各子公司穩健發展，並落實風險控管機制以降低營運風險。

開發金表示，儘管10月份仍受通膨議題、美中科技戰及地緣政治紛爭等因素影響，國際金融市場波動加大。然開發金控旗下壽險及銀行業務仍維持穩健表現，中國人壽今年以來受新台幣兌美元持續貶值影響，避險成本優於去年同期，10月份稅後獲利為5.51億元，累計今年前10月稅後獲利達187.25億。

凱基銀行各項業務穩健成長，利息及手續費收入等核心收益持續貢獻獲利，10月份稅後獲利達4.70億，累計前10月稅後獲利為51.97億。開發金說，凱基證券持續受資本市場震盪及交易量能減少而影響獲利表現，10月份稅後獲利為0.11億，累計今年前10月稅後獲利為26.93億。

中華開發資本受資本市場波動影響投資部位評價，開發金說，10月份稅後損失為2.70億，累計今年前10月稅後損失為8.62億元。

開發金控指出，預期美國聯準會將持續採取鷹派升息策略以抑制通膨，可能進一步影響未來經濟成長動能，連帶增加整體金融市場的不確定性。開發金控將專注強化金融本業及各子公司穩健發展，並落實風險控管機制以因應未來經濟前景之波動，降低營運風險。