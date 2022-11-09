華南金控10月合併稅前淨利為13.92億元、合併稅後淨利為10.72億元；累計今年前十月的合併稅前淨利179.30億元、合併稅後淨利為149.55億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.10元，每股淨值為12.85元。
華南銀行10月合併稅前淨利為14.14億元、合併稅後淨利為11.08億元；累計今年前十月的合併稅前淨利170.34億元、合併稅後淨利為144.12億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.47元，每股淨值為19.77元。
華南金控10月合併稅前淨利為13.92億元、合併稅後淨利為10.72億元；累計今年前十月的合併稅前淨利179.30億元、合併稅後淨利為149.55億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.10元，每股淨值為12.85元。
華南銀行10月合併稅前淨利為14.14億元、合併稅後淨利為11.08億元；累計今年前十月的合併稅前淨利170.34億元、合併稅後淨利為144.12億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.47元，每股淨值為19.77元。
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